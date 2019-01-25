Цукерберг решил объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

Основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, сотрудникам Facebook придется изменить конфигурацию сервисов на базовом уровне для осуществления плана Цукерберга.

Как отмечается, три сервиса продолжат работать как отдельные приложения.

При этом Цукерберг намерен использовать в сервисах сквозное шифрование.