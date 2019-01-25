Браузер Edge научился распознавать фейки в Интернете

Microsoft внедряет новую функцию в свой браузер Edge, которая поможет бороться с неправдивыми новостями и мошенничеством в Интернете в рамках программы Defending Democracy, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Новая возможность браузера основана на стартапе NewsGuard, который оценивает сайты на основе девяти критериев, таких как неоднократная публикация фальшивого контента, "кликбейтные" заголовки и четкая маркировка платного контента.

Ранее NewsGuard был доступен в качестве дополнительного расширения для Edge, но теперь Microsoft внедряет его в качестве встроенной функции в мобильной версии своего браузера. Его разработчики надеются, что их проект в будущем будет расширен на другие платформы.

К примеру, Edge предупреждает тех, кто посещает ресурс Daily Mail Online, что "сайт регулярно публикует контент, который наносит ущерб репутации, намеренно вызывает тревогу или представляет собой притеснение или вторжение в личную жизнь". Такое же сообщение получают пользователи, посещающие новостной сайт RT (Russia Today), - они набирают всего один из пяти баллов за достоверность, заявляет The Guardian.

Сооснователь NewsGuard Стив Брилл отмечает, что веб-сайты с плохим рейтингом должны жаловаться на его стартап, а не на Microsoft. "Они могут обвинить нас. И мы даже рады, что нас обвиняют", - прокомментировал Брилл.

Одной из проблем перспективной инициативы NewsGuard является относительно низкая популярность Edge, которая тормозит распространение удобного функционала. На десктопах с Windows 10 браузером пользуется 4,3% пользователей, тогда как Chrome демонстрирует цифру в 64,15%. На мобильных устройствах такие показатели еще ниже, где доля Edge составляет всего 0,07%.