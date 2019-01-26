Как смарт-часы помогли следствию

Смарт-часы Garmin помогли вычислить наёмного убийцу с помощью собранных данных о его перемещении. Об этом сообщает BBC.

Наёмник Марк Феллоуз, известный в криминальном мире как Iceman, был пожизненно осуждён за убийство двух криминальных авторитетов. Первого он застрелил 26 июля 2015 года. Тогда полиция не смогла вычислить убийцу. Всё изменилось в мае 2018 года, когда после совершения второго убийства преступника запечатлела камера.



Ярко-жёлтая одежда позволила полицейским отследить перемещение и вычислить место жительства. Учитывая, что правоохранительным органам было известно о его причастности к преступной группировке, они получили ордер на обыск жилья.

Дома у Феллоуза полицейские нашли смарт-часы Garmin, а в них - данные о его перемещении за несколько лет. Эта информация и позволила вычислить убийцу. Вероятность того, что его местонахождения рядом с местами убийства - случайность, нулевая.