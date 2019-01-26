Samsung может выпустить флагман для профессионалов
Samsung Galaxy S10+ может называться Galaxy S10 Pro. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает Phone Arena.
Ранее увеличенные модели Galaxy S получали приставку Plus. Издание полагает, что корейцы последовали примеру Huawei, чьим моделям даётся приставка Pro.
Отметим, что бренды исказили значение приставки. Сейчас так обозначается смартфон с максимальной функциональностью, её исконное значение - устройство для профессиональных задач.
Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,4-дюймовый OLED-экран Infinity O с изогнутыми краями, внутриэкранный сканер отпечатка, тройную камеру и аккумулятор на 4000 мАч.
Серию Galaxy S10 представят 20 февраля в Париже. Это будут как минимум три модели: S10 Lite, S10 и S10+ (S10 Pro).
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