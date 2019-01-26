Apple избавится от вечно ломающихся кабелей

"Яблочная" компания овеяна легендами в первую очередь благодаря таким произведениям технологического дизайна, как iPhone, Macbook и iMac, ну и, конечно, планшеты и, конечно, наушники и, разумеется, плееры. Есть и ещё одна легенда: кабели Lightning - боль, страдание и унижение для всех владельцев техники Apple. Эти кабели вечно ломаются, их постоянно нет под рукой, и они глючат (то есть попросту не заряжают гаджеты) чаще, чем вся техника Apple вместе взятая. И вот, похоже, в Apple готовы сдаться и перейти на разъём USB-C. Пошли слухи, что новые iPhone будут заряжаться именно с помощью этого разъёма, а Lightning отправится на помойку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Разъём Lightning в Apple впервые применили в далеком 2012 году, когда были презентованы смартфоны iPhone 5, вместе с ними Apple заявила, что отказывается от 30-контактного разъёма, устаревшего к тому времени просто фатально. То есть в то самое время, когда смартфоны на Android уже заряжались с помощью компактных micro-USB и mini-USB, владельцам iPhone приходилось таскать отдельные зарядные устройства. Причём уже тогда, в том же Евросоюзе оказывали давление на производителей электроники, мотивируя их к унификации всех разъёмов. В Apple же, вместо перехода на micro-USB, сочинили собственный разъём и ещё долгих 7 лет защищали, создавая множество неудобств пользователям, свою уникальную экоплатформу.

Вполне вероятно, что в Apple рассчитывали, что они смогут навязать всему миру не только стандартный форм-фактор смартфона на десятилетия вперёд, но и стандарты разъёмов для всей носимой электроники. Затея, конечно, похвальная, и она могла бы, в случае успеха, приносить купертиновцам прибыль, сравнимую с прибылью от AppStore. Представьте только, Samsung, Sony, LG, Huawei, бессовестные Xiaomi и Meizu (копирующие вообще всё) и все остальные производители смартфонов с каждого произведённого и проданного устройства выплачивают Apple лицензионные отчисления - прекрасное будущее, которое так и не наступило. К счастью для всех нас.

О том, как этот проклятый Lightning ломался в самый неподходящий момент, да вообще в любой момент, можно написать роман. Рискну предположить, что в послужном списке ненадёжного проводка тысячи разрушенных отношений и личных драм, там же, наверняка, сотни семейных анекдотов и историй, которые друзья вспоминают даже спустя многие годы. В общем, удивительная ненадёжность Lightning сделала его отдельной легендой Apple, правда у этой легенды отнюдь не положительный флёр.

Заодно бессилие Apple в борьбе с собственными технологиями породило огромный рынок надёжных кабелей Lightning. Штатный кабель после покупки планшета или смартфона отправляется на полку, а владелец iPhone или iPad немедленно приобретает "левый" кабель и постоянно пользуется им. Вы хотя бы раз видели рекламу: "Надежный USB-C-кабель, десятки тысяч перегибов без проблем, качественное крепление оконечника с проводом!"? На сайтах, посвященных технике Apple, половина баннеров забита предложениями альтернативных Lightning-кабелей.

Вдобавок, пока Apple молилась на Lightning, весь мир работал над развитием USB-C и достиг весьма впечатляющих результатов. К примеру, именно USB-C использует сам Apple в качестве новых зарядных устройств для MacBook. Или вот есть китайский производитель смартфонов Vivo, они поработали с USB-C и сочинили зарядное устройство, которое полностью заряжает батареи смартфона за 20 минут - Lightning на такое не способен в принципе. А скорость зарядки с учётом того, что беспроводные зарядки от Apple мир пока видел только на прошлогодней презентации, вообще-то критически важна. Особенно с учётом того сколько энергии потребляют современные смартфоны.

USB-C переиграл Lightning по всем параметрам, и Тим Кук с командой вынуждены согласиться с тем, что они поставили не на тот разъём.

Что нам с того? Lightning проживёт ещё не меньше пяти - шести лет, потому что кабель хоть и дрянной, но заряжает замечательную технику, срок службы которой в разы больше срока службы даже флагманских Android-смартфонов. Ну а потом, когда он вымрет окончательно, мы заметим насколько удобнее нам всем стало жить, потому что в гостях, в кафе, в любой стране мира можно будет просто попросить зарядку, а не уточнять: "Извините, у меня iPhone, а провод сломался, может быть, выручит кто-то, ну хоть на полчасика?"

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