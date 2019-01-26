Amazon выпустил на улицы роботов-курьеров - ВИДЕО
26 января 2019 10:17 132
Компания Amazon запустила тестирование беспилотных роботов-доставщиков, пишет retail.ru. Тестирование проходит в округе Снохомиш, штат Вашингтон. На первом этапе в нем принимают участие шесть роботов Scout, которые поначалу будут доставлять посылки в сопровождении сотрудников Amazon, передает Day.Az со ссылкой на cre.ru.
Scout был разработан силами исследовательской лаборатории Amazon. Робот объезжает любые препятствия на своём пути, включая домашних животных и пешеходов.
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