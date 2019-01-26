Jaguar придумала язык для общения людей и автомобилей - ВИДЕО

Автономные автомобили способны общаться между собой и делиться информацией о состояниях дорог, но как они будут общаться с пешеходами? Как люди будут узнавать о намерениях автомобилей: когда они собираются сдвинуться с места и в какую сторону повернуть? Этими вопросами уже который год задается компания Jaguar, и теперь представила язык, который позволит пешеходам и автономным такси понимать друг друга. Средство общения должно быть понятным во всех уголках мира и, кажется, представленная технология полностью отвечает этому требованию.

Никаких цифр, текстовых сообщений и звуковых сигналов - компания считает, что уведомлять пешеходов о действиях автомобилей лучше при помощи проецируемых на асфальт световых полос. Запомнить сигналы крайне легко: при торможении промежутки между полосами уменьшаются, а при трогании с места - увеличиваются. Также полосы показывают, в какую сторону собирается повернуть автомобиль. Посмотреть как это выглядит, можно на видео ниже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, разработчики уверяют, что на данный момент это тестовая технология. В ближайшие годы массового появления автономного транспорта не намечается, поэтому у компании есть достаточно времени, чтобы довести свою идею до идеального состояния. Ранее она демонстрировала весьма странные варианты - например, предлагала пешеходам смотреть на виртуальные глаза автомобилей.

Она не единственная, кто намерена создать средство связи между автомобилями и людьми. Компания Ford, например, планирует использовать для этого световой индикатор под лобовым стеклом: когда автомобиль движется, он горит, а когда пропускает пешеходов - начинает мигать.

Считается, что производителям важно прийти к единому мнению и создать универсальное средство, которое будет использоваться во всех автомобилей. Ведь страшно представить как сложно будет пешеходам, если им придется учить "языки" каждой модели автомобилей.

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