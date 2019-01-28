Названы лучшие смартфоны для селфи
Эксперты из DxOMark, которые прославились своими самыми детальными проверками фотокамер различных устройств, составили рейтинг лучших смартфонов, которые обладают самыми совершенными селфи-камерами. Чтобы определить лидера, экспертами были отобраны 13 актуальных на 2019 год смартфонов и проделана большая работа по проверке их фронтальной оптики: запечатлено более 1500 фотографий и снято более 2 часов видео, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Так лидирующую позицию заняли Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9, набравшие однаковое количество баллов - 92. За ними идет лучший аппарат от Xiaomi - Mi Mix 3, занявший третью строчку рейтинга. Apple iPhone XS Max расположился на четвертом месте.
Забавным оказался тот факт, что Galaxy S9+ имеет гораздо более низкую оценку, чем Galaxy Note 9, несмотря на идентичные фотокамеры. Вероятно, Galaxy S9+ был протестирован до того, как производитель выпустил программное обновление камеры.
Согласно DxOMark, камера Google Pixel 3 обеспечивает селфи-фото лучшую детализацию. Galaxy Note 9 предлагает более чистый вид с меньшим уровнем шума, но снимки получаются не такими детализированными. При этом Note 9 снимает селфи-видео лучше всех конкурентов рейтинга: обладает хорошей цветопередачей, прекрасно стабилизируется и предлагает превосходную экспозицию в любых условиях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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