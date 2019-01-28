Facebook закрывает непопулярное приложение

Социальная сеть Facebook решила прекратить функционирование автономного приложения для частного обмена фотографиями с друзьями "Moments" из-за непопулярности среди пользователей. Об этом пишет портал Cnet, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Facebook заявил, что закроет "Moments" - автономное приложение для приватного обмена фотографиями с друзьями, отчасти потому, что мало кто пользуется им. Приложение прекратит работать 25 февраля", - говорится в сообщении.

Приложение "Moments" запущенное впервые в 2015 году, позволяет обмениваться фотографиями, которые хранятся на вашем телефоне с вашими друзьями на Facebook, без фактической загрузки фотографий в саму социальную сеть. Концепция, подобная Google Фото позволяет людям легко обмениваться групповыми фотографиями или фотографиями из отпусков.

В компании заявили, что хотят позволить людям скачать свои фотографии из приложения, прежде чем оно будет выключено.