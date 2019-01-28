Последствия поездки на автомобиле без амортизаторов по бездорожью показали на камеры - ВИДЕО

Для эксперимента автолюбители специально вывели из строя автомобильные амортизаторы и отправились в поездку по проселочным ухабам, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Голландские автолюбители провели любопытный эксперимент. Активисты решили выяснить, как легковая машина будет вести себя на бездорожье без амортизаторов.

Подопытный Ford Focus приподняли на специальном подъемнике и слили из его амортизаторов масло. Затем водитель сел за руль и отправился в поездку по проселочной дороге.

Видеозапись эксперимента, опубликованная в Сети, вызвала немало шума среди европейских автомобилистов.

То, что экспериментаторы назвали "ужасным бездорожьем", на деле оказалось сравнительно нормальной грунтовкой, которую можно часто встретить в российской глубинке.

Так или иначе, но автомобиль, лишенный амортизаторов, подпрыгивал на кочках и ухабах так, что водитель запросто мог вылететь из салона на улицу.

После эксперимента пилот-испытатель признался, что это было не самой хорошей идеей

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