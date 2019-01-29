Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram

29 января 2019 08:44

Во вторник, 29 января, пользователи ряда стран столкнулись с проблемами в работе социальной сети Instagram. Такая информация появилась на странице сервисе Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как уточняется, сбои в работе Instagram наблюдаются с 19:22 по времени Восточного побережья США.

Больше всего на проблемы в работе соцсети жалуются пользователи США и Великобритании. Также о неполадках сообщают в Бразилии, Австралии и Португалии.

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