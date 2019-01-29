Будьте осторожны: через iPhone можно прослушивать чужие разговоры - ВИДЕО
29 января 2019 14:27 243
Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Если пользователь создаст групповой звонок FaceTime и позвонит, то он сможет услышать все, что происходит "на другом конце провода", даже если участники беседы не взяли трубку.
По данным The Verge, если пользователь, которого прослушивают, случайно нажмет на любую кнопку смартфона, появится еще и видео с фронтальной камеры.
Представители Apple сообщили, что знают об ошибке и пока отключили функцию групповых звонков. Следующее обновление iOS должно решить проблему.
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