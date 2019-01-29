Южнокорейский гигант электроники Samsung покупает израильскую компанию Corephotonics, которая специализируется в сфере электронной оптики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Новости Израиля.

Это самая пиковая отрасль в области мобильных устройств. Смартфоны и планшетные компьютеры достигли предела своего развития и фактически повторяют себя от модели к модели, меняя только дизайн и несущественные детали. Поэтому продажи компаний, в частности Apple, начали падать. Единственная область, в которой продолжается интенсивное развитие - это фотоаппараты, и здесь израильской компании есть, что предложить.

Corephotonics занимается разработками в области двухлинзовых объективов, позволяющих существенно улучшить качество снимков, сделанных мобильником. Фокусируя объектив сразу на нескольких точках, такие объективы дают мобильникам инструмент, сравнимый с большими зеркальными фотоаппаратами.

Израильские разработчики пишут на своем сайте, что с учетом двух главных параметров мобильного фотографирования - быстрого автофокуса и стабилизации изображения - они разработали уникальную технологию спускового устройства и механики поддержки "зума" двухлинзовых камер.

Газета "Глобс" сообщает, что Samsung заплатит за израильскую компанию 150 млн долларов. Это прекрасная весть для инвесторов, вложивших в компанию всего 50 млн долларов.

Corephotonics была основана в 2012 году профессором факультета электроники и оптики Тель-авивского университета Давидом Мендловичем, который в прошлом занимал должность главного ученого министерства науки. В компании, расположенной в квартале Рамат а-Хаяль в северном ТельАвиве, заняты десятки специалистов, ведущими из которых названы Гай Шабтай, Эран Кали, Ной Коэн и Эфраим Гольденберг.

Шабтай сказал в интервью "Глобсу", что компания работает над разрешением главной проблемы фотоаппаратов в мобильных телефонах: сокращением разрыва между оптическим "зумом" обычных фотоаппаратов и "дигитальным зумом" мобильников.

Это позволяет сделать технология двухлинзовой камеры. В 2016 году Apple выпустил модель iPhone 7 Plus, который использовал технологию, разработанную израильской компанией. Затем с такой же камерой вышел iPhone 8 Plus. В конце 2017 года Corephotonics подала против Apple иск за использование запатентованной ею технологии.

Покупка израильской фирмы южнокорейской компанией, безусловно, даст последней большую фору в области фотоаппаратов.

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