Huawei отвергла обвинения со стороны США

29 января 2019 18:42

Huawei отвергла причастность к преступлениям, за которые в США китайской компании предъявлены новые обвинения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, говорится в твиттере Huawei.

В заявлении компании говорится, что Huawei разочарована предъявленными ей США обвинениями и отвергает причастность к ним.

"Huawei отрицает, что компания, ее дочерние предприятия или филиалы совершили какое-либо из нарушений законодательства США, обозначенных в каждом из обвинительных заключений, компания не располагает информацией о каких-либо правонарушениях со стороны Мэн Ваньчжоу", - говорится в заявлении.

В компании также выразили надежду на то, что суд США в итоге придет к такому же заключению.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az