Huawei отвергла обвинения со стороны США

Huawei отвергла причастность к преступлениям, за которые в США китайской компании предъявлены новые обвинения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, говорится в твиттере Huawei.

В заявлении компании говорится, что Huawei разочарована предъявленными ей США обвинениями и отвергает причастность к ним.

"Huawei отрицает, что компания, ее дочерние предприятия или филиалы совершили какое-либо из нарушений законодательства США, обозначенных в каждом из обвинительных заключений, компания не располагает информацией о каких-либо правонарушениях со стороны Мэн Ваньчжоу", - говорится в заявлении.

В компании также выразили надежду на то, что суд США в итоге придет к такому же заключению.

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