Шпион в кармане: в iPhone нашли подлую ошибку
Во всех актуальных моделях Apple iPhone обнаружена серьезная ошибка в функции FaceTime, которая позволяет подслушивать любые разговоры удаленно, сообщает ресурс 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Опасность заключается в том, что пользователь iPhone может даже не догадываться о том, что микрофон смартфона активируется самостоятельно и записывает все, что происходит в зоне слышимости.
"Шпионская" ошибка найдена в версии iOS 12.1.2. Чтобы использовать баг в недобросовестных целях, необходимо 2 человека, которые созваниваются между собой через приложение FaceTime Video. Прежде чем второй пользователь ответит, необходимо провести пальцем вверх по экрану и добавить третьего участника, который становится "жертвой" подслушивания.
Особенность бага в том, что подтверждение третьего участника не нужно - он невольно становится участником беседы, даже при заблокированном экране. При этом два участника способны подслушивать за третьим любые звуки, которые поступают на микрофон iPhone, например, личную беседу, когда смартфон просто находится в кармане штанов.
The Verge отмечает, что ошибка проявляется, даже когда пользователь нажмет кнопку питания или громкости, чтобы игнорировать звонок - в таком случае iPhone также будет транслировать видео. В отдельных случаях ошибка позволяет пользователю прослушивать смартфон того, кому он пытается дозвониться, еще до того, как был принят звонок.
Добавление третьего участника в конференцию FaceTime невольно позволит его подслушать
В Apple ошибку признали и заявили, что срочно готовят исправление бреши в программном обеспечении и выпустят его на этой неделе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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