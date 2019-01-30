Nvidia теряет доходы
Производитель видеокарт Nvidia опубликовал финансовое руководство, в котором сообщается о снижении прогнозируемой выручки в IV квартале 2019 фискального года с $2,7 млрд до $2,2 млрд. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По словам представителей компании, спад спроса на видеокарты не является неожиданностью, он был учтен в более ранних прогнозах. К факторам ухудшения показателей в Nvidia относят глобальную экономическую неопределенность, особенно в Китае, которая снижает спрос на продукцию не только со стороны майнеров, но и обычных геймеров.
"IV квартал был необычным, чрезвычайно турбулентным и разочаровывающим", - отмечает глава Nvidia Дженсен Хуан.
Фискальный 2019 год завершается 31 января. Полный финансовый отчет Nvidia выпустит 14 февраля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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