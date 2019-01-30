Apple снизит цены на iPhone

Компания Apple планирует снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.

"Мы решили вернуться к таким ценам на iPhone, которые были бы соразмерны местным ценам на девайсы год назад в надежде, что это поможет продажам в этих регионах", - сообщил Кук в интервью.

Он отметил, что в некоторых странах национальные валюты сильно обесценились к доллару за последний год, в результате чего цены на мобильные устройства в этих странах "очевидно, повысились более значительно". Компания "провела оценки макроэкономических условий на некоторых из этих рынков" и пришла к решению о необходимости скорректировать цену.

При этом Кук не уточнил, о каких рынках идет речь. Компания также не прояснила, когда и как часто она может снижать цены из-за влияния валютных курсов.

Кук в конференц-колле по итогам отчетности за первый квартал 2018-19 фингода сообщил о влиянии девальвации турецкой лиры на 33% к доллару, на продажи, которые сократились в Турции на 700 миллионов долларов год к году. В ноябре Apple также указывала на валютный эффект на продажи в Бразилии, Индии и России.

Стоимость самой дешевой модели последнего iPhone XS, выпущенного в сентябре прошлого года, составляет 999 долларов США. Столько же стоила предыдущая модель iPhone X (2017 года).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

