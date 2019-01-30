В WhatsApp нашли скрытую функцию

Пользователи WhatsApp обнаружили сбой в программе, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет Daily Mirror.

Отмечается, что эта возможность доступна благодаря функции резервного копирования, которая по умолчанию установлена в приложении. Владелец телефона должен удалить программу и переустановить ее. В результате WhatsApp восстановит архив чата вместе с удаленными записями.

При этом в качестве альтернативного способа чтения удаленных сообщений можно использовать экран уведомлений. Несмотря на то, что WhatsApp скрывает такие записи, они остаются доступны сторонним утилитам, которым пользователь мог открыть доступ к программе.

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