Apple готова удешевить iPhone за пределами США
30 января 2019 20:48 153
Apple пересмотрит ценовую политику на "айфоны", продающиеся за пределами США. Как сообщил в интервью Reuters генеральный директор компании Тим Кук, стоимость устройств будет снижена в странах, где местные валюты ослабли по отношению к американскому доллару, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
По словам Кука, в январе Apple изучила макроэкономическую ситуацию "на некоторых таких рынках" и решила приблизить цены к уровню, какому они были год назад, чтобы простимулировать продажи. О каких регионах идет речь, он не уточнил.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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