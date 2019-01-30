Apple готова удешевить iPhone за пределами США

Apple пересмотрит ценовую политику на "айфоны", продающиеся за пределами США. Как сообщил в интервью Reuters генеральный директор компании Тим Кук, стоимость устройств будет снижена в странах, где местные валюты ослабли по отношению к американскому доллару, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По словам Кука, в январе Apple изучила макроэкономическую ситуацию "на некоторых таких рынках" и решила приблизить цены к уровню, какому они были год назад, чтобы простимулировать продажи. О каких регионах идет речь, он не уточнил.