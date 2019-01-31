Китайская компания Huawei предложила польскому правительству доступ к исходным кодам. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает польский портал Defence24 со ссылкой на представителя офиса Huawei в Нидерландах Джапа Мейера.

"Huawei предложила польскому правительству доступ к исходным кодам с целью проверки их на предмет безопасности", - говорится в сообщении.

"Компания всегда готова сотрудничать с правительствами, клиентами и партнерами для совместной борьбы с угрозами киберпространства", - цитирует портал Мейера.

Он утверждает, что для Huawei "коммерческие интересы никогда не будут иметь приоритет над кибербезопасностью".

По словам Мейера, Huawei создала и постоянно совершенствует систему обеспечения безопасности конечного пользователя. Он подчеркнул, что китайская компания никогда не создавала и не будет создавать "черные ходы ", даже если её попросит китайское правительство. Он отметил также, что, по его мнению, такие "ходы" очень легко может обнаружить телекоммуникационный оператор, который будет использовать оборудование 5G.

Обсуждая эту проблематику, он упомянул также о китайском законодательстве, которое, якобы, обязывает национальные компании к сотрудничеству с разведкой и контрразведкой. Мейер подчеркнул, что это неправда, и китайский закон не распространяется за пределами территории Китая.

Голландский представитель Huawei также сообщил, что 5 марта в Брюсселе планируется открытие специализированного European Cyber Security Center. По его словам, задачей этого центра будет общение с правительствами стран ЕС, другими компаниями, индивидуальными пользователями для разработки и улучшения уже действующих норм в области безопасности и защиты конфиденциальности. "Акцент должен быть сделан на прозрачность", - отметил представитель Huawei.



Также он представил данные о польском рынке. Huawei до сих пор инвестировала в Польше более 5 миллиардов злотых (около 1,3 миллиарда долларов). В течение трех лет компания заплатила 630 миллионов злотых (около 168 миллионов долларов) налогов, в том числе 250 миллионов злотых (около 75 миллионов долларов) в 2018 году.

Ранее государственное Польское телевидение сообщило, что один из директоров польского отдела концерна Huawei, а также бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) страны были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже, писала газета Wall Street Journal. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которой широко используют продукцию Huawei.

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