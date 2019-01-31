Mail.ru запустила рекомендательную систему контента

Mail.ru запустила бета-версию рекомендательной системы "Пульс", которая предлагает пользователям контент, учитывая их интересы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщает пресс-служба компании.

"Мы создаем сервис, который будет воспринимать пользователя как уникального человека, и ориентироваться на его более глубинные интересы и практическую пользу лично для него", - отметила вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Как говорится в сообщении, "Пульс" - это лента, которая предоставляет пользователю подборку качественной, максимально интересной для него информации из проверенных источников.

Алгоритм новой ленты работает на базе технологий машинного обучения и анализирует такую информацию, как популярность источников, поведение пользователей в соцсетях и на других сайтах, историю их кликов на сервисе.

Лента работает с контентом из порядка 1,5 тыс. источников, прошедших редакторскую проверку. Также планируется включить в выдачу другие форматы, в частности, видео, фото и пользовательский контент.

Система "Пульс" размещается на главной странице Mail.ru и на странице проекта.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook