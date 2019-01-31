Apple выпустит iPhone с лазерной 3D-камерой

Apple в следующем году планирует выпустить iPhone с более мощной 3D-камерой, что позволит улучшить разрабатываемые корпорацией технологии дополненной реальности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на tech.liga.net, сообщает Bloomberg, ссылаясь источники.

По словам собеседника агентства, вместо задействованной сейчас технологии точечной проекции в 3D-камерах, которая не так хорошо работает на больших расстояниях, разработчики Apple планируют использовать лазерный сканер, благодаря чему новая система сможет работать на расстоянии до 15 футов (около 5 м). Нынешние камеры, которые установлены на iPhone, работают только на расстоянии от 25 до 50 см для включения функции распознавания лиц Apple Face ID, отмечает агентство.

В новых моделях iPhone предполагается использовать третью, более мощную камеру. По данным агентства, Apple ведет переговоры с Sony о тестировании датчиков для новой системы.

Предполагается, что лазерная 3D-камера может впервые появиться в обновлении до iPad Pro, которое планируется выпустить весной 2020 года.

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