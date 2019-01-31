Аккаунты Google+ начнут удалять

В Google уточнили дату, когда "потребительская" версия социальной сети Google+ будет окончательно закрыта. Как сообщается в официальном блоге поисковика, сервис полностью прекратит работу 2 апреля - в этот день начнется удаление всех страниц Google+, фотографий, видео и любого другого контента. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пользователи, которые не хотят терять свои данные (включая контент, связанный с кругами, сообществами, лентой и отметками +1), могут загрузить их к себе на компьютер до наступления "часа Х". Как это сделать, объясняется в инструкции на сайте Google.

Корпоративная версия соцсети закрыта не будет и продолжит работу в рамках пакета G Suite для бизнес-подписчиков. 2 апреля выключат только Google+ для рядовых пользователей, а доступ ко всем API перекроют еще раньше, 7 марта.

Google+ была запущена в 2011 году. Именно "дярвые" API стали одной из причин закрытия проекта: между 2015 и 2018 годами в коде была допущена ошибка, по вине которой могла быть раскрыта личная информация полумиллиона пользователей, включая их имена, пол, возраст, адреса электронной почты и места работы. В ноябре прошлого года в Google+ нашли еще одну крупную уязвимость, открывавшую доступ к непубличным данным в профилях.

Вторая причина закрытия Google+ - невостребованность проекта. Ранее в компании заявляли, что "90% сеансов в Google+ длятся менее пяти секунд".

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