Facebook удалил иранские аккаунты

Компания Facebook сообщила об удалении 783 страниц и групп, которые пытались влиять на политическую обстановку в 20 странах, в том числе, Израиле. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Новости Израиля.

Фальшивые аккаунты были связаны с Ираном и действовали как в Европе, так и на Ближнем Востоке. При этом боты создавали страницы якобы принадлежащие жителям этих стран, и продвигать иранские интересы.

В Facebook сообщили, что подобные кампании они вычисляют по скоординированным усилиям поддельных страниц и по пользовательскому поведению, но это требует времени и значительных усилий, поэтому подобные сети фальшивых пользователей удаляются не сразу.

В Израиле боты представлялись жителями страны и продвигали иранский взгляд на палестино-израильский конфликт и происходящее в Сирии.

В партии "Ликуд" немедленно заявили, что иранские пользователи пытались свергнуть премьер-министра Нетаньяху и это месть за добытые архивы ядерной программы и, в конечном итоге, отмену ядерной сделки с США.

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