Сколько Азербайджан заработал на спутниках

Объем экспорта спутниковых услуг ОАО "Азеркосмос" в 2018 года составил 25,6 миллиона долларов. Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамин Гусейн.

По словам Гусейна по сравнению с 2017 годом, объем экспорта услуг ОАО вырос на 12 процентов. Доход ОАО, полученный от экспорта услуг, составил 87 процентов от общего объема доходов оператора.

Услуги ОАО в 2018 году были оказаны 24 странам. Основной объем экспорта услуг оператора пришелся на такие страны, как Франция (11,8 миллиона долларов), Малайзия (8,4 миллиона долларов), ОАЭ (1,5 миллиона долларов), Германия (941 тысяча долларов) и Грузия (537 тысяч долларов).

"Объем экспорта спутниковых услуг ОАО в декабре 2018 года составил 1,6 миллиона долларов. По нашим прогнозам в текущем году также ожидается рост экспорта спутниковых услуг, если учесть, что второй телекоммуникационный спутник Азербайджана в ближайшее будет введен в коммерческую эксплуатацию", - сказал Гусейн.

В ведении ОАО "Азеркосмос" находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

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