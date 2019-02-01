Вышло официальное видео с гибким Samsung Galaxy F - ВИДЕО
В ролике, помимо "гибкого" гаджета, также показаны 5G-смартфоны и AR-возможности новых устройств, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
В Сети появился официальный ролик, в котором показан новый складной смартфон Samsung Galaxy F. Видео было опубликовано неофициальным источником, однако эксперты склоняются к тому, что сомнений он не вызывает. Ролик появился на YouTube-канале Ishan Agarwal.
В видео показана сразу целая линейка продуктов компании. Выход его, по всей видимости, приурочен к презентации, намеченной на 20 февраля.
В ролике фигурирует не только гибкий смартфон, но также 5G-смартфон компании, а кроме того - демонстрируются AR-возможности новых устройств.
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