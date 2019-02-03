Ошибки в Windows 10 станут добрее

Пользователи Windows 10 привыкли к сообщениям об ошибках, но они, как правило, малоинформативны и не демонстрируют никакой полезной информации - расшифровку приходится искать в Google. В итоге, на нахождение решения уходят часы, а сама проблема исправляется буквально за минуты. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Microsoft решила исправить эту печальную ситуацию. Как сообщает TechSpot, ссылаясь на ресурс WinFuture, компания выпустит улучшенную версию своих сообщений об ошибках, которые могут появиться при установке Windows 10 уже апрельском обновлении.

Как видно на изображении выше, система установки Windows 10 будет точно сообщать причину возникновения неполадки, с чем она связана и даст вам четкие указания по ее решению.

Например, если вы переходите на Windows 10 с Windows 8.1 или Windows 7, и у пользователя будут определенные приложения, несовместимые с новой операционной системой, программа установки вежливо сообщит, что это за приложения, и предложит их удалить во избежание проблем в дальнейшем. В некоторых случаях будет присутствовать кнопка "Удалить" прямо в окне установки.

Если проблема не может быть решена простым удалением программы, программа установки Windows 10 предложит кнопку "Подробнее", которая приведет непосредственно к соответствующему разделу базы знаний Microsoft.

Конечно, простое улучшение качества ошибок установки Windows 10 решает только одну небольшую часть гораздо более серьезной проблемы - страшные синие "экраны смерти". Тем не менее, это еще один шаг в правильном направлении для Microsoft.

Напомним, что ранее была найдена причина провала Windows 10. В свою очередь в 2019 году Windows 7 доживает последние дни.