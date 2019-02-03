Новый iPod Touch может стать игровой консолью
3 февраля 2019 17:24 193
Американская корпорация Apple планирует выйти на рынок мобильных развлечений. Помочь в этом разработчикам может новая версия плеера iPod Touch. Об этом сообщает MacRumors.
На это указывает смена класса устройства. Начиная со второго поколения, он был в девятом классе (в него входит аудиовизуальное и информационное оборудование). Теперь iPod Touch находится в 28 классе (игровые приставки).
Вместе с этим стало известно, что Apple добавил игровой раздел в описание плеера. Таким образом, новый iPod Touch может стать куда более интересным гаджетом, чем предполагалось до этого.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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