В России начали продавать телефон с защитой от прослушивания

В России начались массовые продажи телефона с криптозащитой "Круиз-К", который невозможно взломать или прослушать, его стоимость составит порядка 85 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Он (телефон. - Прим. ред.) производится и поставляется серийно нашим концерном "Автоматика". Его можно заказать, срок производства будет зависеть от партии. <...> В розницу, если имеется в виду продажа частному лицу, его купить невозможно. Юридическому лицу можно продать любое количество - от одной штуки", - рассказали в пресс-службе.

В "Ростехе" пояснили, что на данном аппарате установлена операционная система реального времени собственной разработки: сильно урезанная в целях информационной безопасности.

"О технических подробностях рассказать не можем, так как информация носит закрытый характер. Благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна "Автоматика" аппарат невозможно взломать и прослушать", - добавили в "Ростехе".