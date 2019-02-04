Илон Маск восхитился своей Tesla в украинском Марсе
4 февраля 2019 09:38 127
Основатель компании Tesla Илон Маск восхитился фотографией, на которой автомобиль этой марки стоит у таблички с названием украинского села Марс.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, журналисты издания "Украинская правда" разместили в Twitter этот снимок, и уже через несколько часов миллиардер оставил под записью восторженный комментарий "Ух ты, круто!".
В феврале 2018 года сверхтяжелая ракета компании SpaceX - другого проекта Маска - вывела автомобиль Tesla Roadster на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса.
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