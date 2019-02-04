В WhatsApp появилась новая функция

4 февраля 2019 17:34

WhatsApp ввел дополнительную систему защиты для пользователей Apple.

Приложение выпустило версию для IOS, которое позволит пользователям разблокировать мессенджер с помощью Touch ID или Face ID, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, посторонний человек не сможет зайти в чужое приложение WhatsApp, даже получив доступ к телефону.

"Для этого нажмите "Настройки" -> "Учетная запись" -> "Конфиденциальность" - и включите блокировку экрана", - говорится в описании новой версии мессенджера в App Store.

Систему защиты можно активировать и отключать по своему усмотрению. WhatsApp будет блокировать приложение в зависимости от выбора пользователя: сразу после выхода из мессенджера, через минуту, 15 минут или по прошествии часа.
 

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