Facebook исполнилось 15 лет

4 февраля считается днём основания соцсети Facebook. Эту дату называет днём рождения ресурса его создатель Марк Цукерберг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, разработчик основал сервис вместе с соседями по комнате в период их обучения в Гарвардском университете. Изначально он был создан для общения между студентами. Сейчас Facebook - одна из самых популярных соцсетей в мире. Она насчитывает более двух миллиардов пользователей по всему миру, а Цукерберг стал самым молодым долларовым миллиардером по версии Forbes.

Последний год негативно сказался на репутации соцсети и её основателя. Вокруг неё развернулся масштабный скандал из-за утечки данных пользователей. Компания Cambridge Analityca, сотрудничавшая с Дональдом Трампом, получила доступ к конфиденциальной информации 87 миллионов пользователей и использовала их в политических целях.

В прошлом году Цукерберг поделился мыслями о пройденном пути на странице в своей соцсети.

- За эти годы я совершил практически каждую из вообразимых ошибок. Были десятки технических ошибок и плохих сделок. Я доверял не тем людям, ставил талантливых людей не на те позиции и упускал важные тренды, - написал предприниматель.

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