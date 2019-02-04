Из Google Play удалили 29 вредоносных фотоприложений

Из магазина Google Play удалили почти три десятка вредоносных фотоприложений, которые воровали изображения, показывали полноэкранную рекламу (в том числе порносайтов) при разблокировке смартфона и использовались в качестве приманок для кражи личных данных. В общей сложности 29 "плохих" Android-программ были скачаны свыше 4,3 миллиона раз, сообщили в киберзащитной компании Trend Micro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, аналитики отметили, что приложения всячески скрывали свою вредоносную природу: одни использовали архивы сжатия, чтобы их не смогли распознать антивирусы и цензоры Google, другие тщательно шифровали данные при передаче на удаленные серверы. Удалить мошеннические программы было не так-то просто: некоторые скрывали себя из списка приложений, чтобы пользователь не смог перетащить иконку в мусорную корзину.

"Некоторые из этих программ перенаправляли на фишинговые сайты, на которых у пользователей запрашивали персональную информацию, такую как адреса и номера телефонов", - сказал аналитик Trend Micro Лорин Ву. По его словам, часть вредоносов похищала фотографии, возвращая поддельную ссылку вместо обещанного "бьютифицированного" снимка. Собранные ими селфи, возможно, использовались в других вредоносных целях.

Исследователи в очередной раз напомнили, что даже официальный магазин Google не защищен от опасного контента и киберугроз. В Trend Micro призвали пользователей тщательно знакомиться с приложениями до установки, изучать отзывы и жалобы, предпочитать софт от доверенного разработчика.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook