Tesla будет сама производить аккумуляторы для электромобилей

Компания Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, договорилась о покупке производителя аккумуляторов Maxwell Technologies из Калифорнии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

"Tesla покупает производящую аккумуляторные батареи Maxwell Technologies за $218 млн", - отмечает агентство, добавляя, что имеющиеся у этой компании технологии позволят ускорить зарядку электромобилей.

Maxwell Technologies производит уже более полувека аккумуляторы и суперконденсаторы для различных отраслей промышленности. В настоящее время компания поставляет свою продукцию таким автогигантам, как General Motors и Volkswagen.

По информации агентства Reuters, на сегодняшний день Tesla заказывает все свои аккумуляторы у японской корпорации Panasonic. Как подчеркивают эксперты, покупка Maxwell Technologies позволит компании Маска в кратчайшие сроки наладить собственное производство аккумуляторов для электромобилей.

Maxwell Technologies - это уже пятое приобретение Tesla за прошедшие несколько лет. Так, в 2016 году компания купила энергетическую фирму SolarCity за $2,6 млрд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала она специализировалась только на производстве электромобилей, позже стала заниматься и созданием энергонакопительных систем. В настоящее время компания выпускает седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X.

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