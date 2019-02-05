Play Station Network перестала работать в нескольких странах

5 февраля 2019 22:39

Сбой в работе сервиса загрузки мультимедийного контента и проведения сетевых многопользовательских игр Playstation Network наблюдается во вторник в ряде стран мира. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Playstation Network наблюдаются с 11:33 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Великобритании, Германии, Франции и Австрии. С проблемами также столкнулись в США, Италии, Норвегии и Японии.

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