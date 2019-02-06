Расширение для Chrome предупредит о взломанных аккаунтах

Компания Google выпустила официальное расширение для Chrome, помогающее предотвратить "угон" учетной записи. Когда плагин активирован, при каждом входе в аккаунты на сторонних сайтах браузер будет сверяться с базой утечек из примерно 4 миллиардов записей, и в случае обнаружения потенциальной угрозы уведомлять пользователя о необходимости сменить логин и пароль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, собственного аккаунта Google это не касается: Chrome предупредит, что учетные данные могли быть скомпрометированы, даже если дополнение не установлено. "Расширение Password Checkup было создано в целях безопасности. Оно не передает идентифицирующую информацию, связанную с вашими аккаунтами, паролями или устройством, - говорят в Google. - Однако в целях улучшения сервиса расширение отправляет анонимные сведения о том, как часто встречаются небезопасные учетные данные, с какими доменами они связаны, а также о том, меняют ли пользователи пароли, когда получают оповещения".

Password Checkup ("Проверка пароля") можно бесплатно загрузить из магазина Chrome Web Store. Как им пользоваться, объясняется в инструкции на сайте поддержки Google.