Мобильный Viber обновил дизайн и функции - ПОДРОБНОСТИ

Мессенджер Viber получил масштабное обновление под названием Viber 10. В компании сообщили, что Viber 10 будет доступен для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни. В приложении обновился дизайн. Также, по словам разработчиков, вдвое увеличилась скорость отправки сообщений. В него добавили две новые функции: групповые звонки и чаты со скрытым номером. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает AIN.UA.

Чаты со скрытыми номерами в Viber позволяют общаться в мессенджере, не обмениваясь телефонами. Чтобы начать переписку, нужно скопировать имя пользователя из сообщения в сообществе или из списка участников группы.

Групповые звонки в Viber работают для групп до пяти человек одновременно. Собеседников можно подключать к текущему вызову. Либо же, совершить новый вызов и добавить к нему участников группового чата. Пока что такие вызовы доступны только в аудио-формате, в будущем обещают добавить и видеочаты.

В самом приложении упростили навигацию и доступ к контенту: все личные и групповые чаты, чат-боты и любимые сообщества пользователя доступны в главном списке диалогов. Также в приложении обновили экран вызовов: можно просматривать последние вызовы, переходить к списку контактов, а также управлять звонками Viber Out в одной вкладке.