В Android появятся функции для слабослышащих пользователей

Google запланировала обновление операционной системы Android, которое принесет две полезных функции для пользователей с нарушениями слуха.

Как передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru, первая называется Live Transcribe и выполняет роль "суфлеры" - с помощью микрофонов смартфон захватывает речь собеседника и выводит ее текстом на экран, так что ее можно прочитать и дать ответ. Функция разработана совместно с партнерами из Галлодетского университета и поддерживает 70 языков на старте.

Второе нововведение - Sound Amplifier. Оно превращает смартфон и наушники в аналог слухового аппарата, повышая громкость тихих окружающих звуков и одновременно подавляя фоновый шум. Искусственный интеллект автоматически подстраивает интенсивность усиления и шумоподавления в зависимости от окружающих условий.

Пока функция Live Transcribe доступна только по программе бета-тестирования, а Sound Amplifier уже можно установить на смартфон под управлением Android 9 через магазин приложений Google Play.

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