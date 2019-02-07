Google начал удалять ссылки на запрещенные в России сайты

Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал "Ведомостям" сотрудник крупной интернет-компании, передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.

Список таких сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда.

С ноября 2017 г. ссылки на сайты, попавшие в реестр, обязаны удалять из своей выдачи и поисковики. Они должны также подключиться к самому реестру, чтобы оперативно получать информацию о новых ресурсах, которые попали под блокировку. Однако Google долго не фильтровал поиск в соответствии с этими нормами, что вызывало неоднократные претензии Роскомнадзора.