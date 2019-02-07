Samsung выпустит аналог AirPods, заряжаемый от Galaxy S10 - ФОТО

Немецкий сайт WinFuture выложил пресс-рендер новых беспроводных наушников Samsung, которые могут быть анонсированы 20 февраля вместе с флагманским смартфоном Galaxy S10. Издание подтвердило, что называться "затычки" будут Galaxy Buds - именную такую торговую марку ранее зарегистрировала компания, а группа Bluetooth SIG сертифицировала одноименное устройство, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На изображении видно, что футляр с наушниками лежит на задней панели смартфона. Это неслучайно: так Samsung демонстрирует работу функции PowerShare, благодаря которой Galaxy S10 сможет подзаряжать другую электронику. Нечто подобное ранее реализовала Huawei, позволив "ушам" FreeBuds 2 Pro Wireless, размещенным на тыльной стороне смартфона, получать энергию от Mate 20 Pro.

Предположительно, Galaxy Buds и Galaxy S10 будут показаны 20 февраля. Презентация Unpacked пройдет одновременно в двух городах: Сан-Франциско и Лондоне. Предзаказы откроются в тот же день, а в продажу новинки поступят к 8 марта.

Ожидается, что кроме Galaxy S10 будет представлена еще одна модель, со складывающимся пополам экраном. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable - "складной").