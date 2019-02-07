В ФРГ запретили Facebook собирать данные из "третьих" источников

Федеральное антимонопольное ведомство Германии запретило компании Facebook собирать данные из сторонних источников без согласия пользователя. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в четверг заявлении регулятора.

В ведомстве отметили, что Facebook "занимает доминирующее положение на рынке Германии и злоупотребляет им". Facebook больше не должен автоматически обязывать своих пользователей в ФРГ соглашаться на сбор информации из "третьих" источников, что происходит при объединении разных интерфейсов с одной учетной записью, поскольку речь идет о "нечестной конкуренции", считает германский регулятор.

Посредством связующих звеньев данные стекаются в Facebook, даже если пользователь посещал другие интернет-сайты, например, это случается, если человек использует кнопку "Мне нравится" или заходит на другие страницы через учетную запись Facebook.

Компания получила 12 месяцев на изменение пользовательских условий и в течение четырех месяцев обязана представить предложения по решению проблемы. Facebook также может обжаловать претензии антимонопольного ведомства в суде.

В 2016 году германский регулятор начал расследование против Facebook по подозрению в нелегальном сборе информации пользователей в Германии. Предлагаемые Facebook условия пользователя, по мнению представителей ведомства, "нарушают как принципы защиты данных, так и стандарты, принятые в сфере конкуренции".

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