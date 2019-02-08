Apple устранила баг в FaceTime, позволявший прослушивать собеседника

Apple устранила баг в FaceTime, позволявший прослушивать разговоры собеседника, в iOS 12.1.4 и macOS Mojave 10.14.3. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает MacRumors.

Обновления операционных систем доступны к установке. Чтобы посмотреть наличие апдейта на iPhone, зайдите в "Настройки" -> "Основные" -> "Обновление ПО". На Mac - "Системные настройки" -> "Обновление ПО".

В этих апдейтах разработчики вновь активировали групповые звонки. На других версиях они по-прежнему недоступны. После обнаружения бага групповые звонки были временно отключены. Как оказалось, уязвимость появилась именно из-за этой возможности.

Ошибка в предустановленном приложении FaceTime позволяла видеть изображение с камеры собеседника и слышать звук с микрофона во время набора. Так, пользователь, знавший об этой уязвимости, мог подсмотреть за абонентом, которому он звонит, и прослушать его.