Новый флагман LG получит главную функцию последних iPhone
Селфи-камера LG G8 ThinQ получит ToF-сенсор для работы 3D-сканера лица. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает Gizmo China.
Датчик сможет определить фокусное расстояние и более точно распознать владельца. Кроме того, ToF-сенсор улучшит отображение дополненной реальности. Напомним, похожий датчик - камера True Depth - стоит в iPhone X, XS, XS Max и XR. По надёжности и практичности он сравнялся с Touch ID и позволил отказаться от сканера отпечатка.
3D-сканеры также стоят и в Android-смартфонах, но не отличаются надёжностью. Их защиту смогли обойти муляж лица, близнец и даже просто похожий человек. Ранее программисты нашли в Android 10 встроенную поддержку 3D-сканирования лиц. Есть вероятность, что датчик станет трендовым среди Android-смартфонов.
Также ожидается, что G8 ThinQ будет оснащён флагманским процессором Snapdragon 855, оперативной памятью в 6 ГБ и батареей на 3500 мАч. Помимо всего этого компания подтвердила, что телефон поддержит бесконтактную систему управления жестами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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