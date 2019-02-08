Samsung снизила цену смартфона с четырьмя камерами
Samsung во второй раз снизила цену субфлагмана с четырьмя камерами Galaxy A9 (2019) в Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает Gizmo China.
Теперь стоимость смартфона в Индии составляет около 433 долларов. Ранее производитель снизил цену на модель в самом начале 2019 года.
Урезание цены связано со скорым выходом других субфлагманов. Компания точно готовит Galaxy A9 Pro (2019) с "дырявым" дисплеем Infinity O.
Возможно, скоро стоимость смартфона упадёт и в России. Цена устройства в нашей стране также была снижена в начале года. Если на старте продаж осенью смартфон стоил 40 тысяч рублей, то сейчас у официальных ретейлеров его можно взять за 30 тысяч.
Galaxy A9 (2019) интересен четырьмя камерами. В нём есть основной сенсор, широкоугольный, телеобъектив и сенсор для определения фокусного расстояния. Девайс оснащён бюджетным процессором Snapdragon 660, 6,3-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором на 3800 мАч. Лайф отреагировал на выход смартфона с четырьмя камерами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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