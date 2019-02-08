Почти каждый современный Android-смартфон можно заразить через картинку

В Android была устранена крупная уязвимость, по вине которой мошенники могли завладеть доступом к устройству, отправив жертве картинку в формате .PNG. Эксплойт срабатывает сразу же после того, как пользователь откроет изображение. Об этом пишет ZDNet со ссылкой на бюллетень по безопасности Android за февраль, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Google объяснили, что вредоносный код, встроенный в PNG-файл, позволяет злоумышленникам выполнять произвольные действия на Android-устройстве. Другие детали касательно "дыры" по соображениями безопасности не приводятся.

Атаке подвержены версии Android с 7.0 Nougat (вышла в 2016-м) по самую последнюю - 9.0 Pie. Рассылкой "заплаток" занимается не Google (кроме Pixel), а производители, поэтому разные модели будут готовы к апдейту в разное время.

Пока никаких взломов, вызванных эксплуатацией вскрывшейся уязвимости, зафиксировано не было. Пользователям настоятельно рекомендуется устанавливать все обновления безопасности по мере их доступности.

В 2016 году исследователи нашли вредоносный скрипт, который был зашифрован в альфа-канале рекламных GIF-изображений. "Вредитель" специально нацеливался на пользователей платежных систем и интернет-банков. Скрываясь в пикселях на "гифках", вирус сумел оставаться незамеченным на протяжении двух лет.