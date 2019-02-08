Apple накажет разработчиков, записывающих экран смартфона

Компания Apple пригрозила принять "безотлагательные меры" в отношении разработчиков iOS-приложений, которые не перестанут записывать происходящее на экране смартфона либо не уведомят об этом пользователей. В случае невыполнения этих требований программа может быть принудительно удалена из магазина App Store, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На этой неделе издание TechCrunch опубликовало расследование, согласно которому многие тревел-приложения и онлайн-магазины (Expedia, Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com, Hollister и другие) втайне записывают все действия пользователей, в том числе делают скриншоты паролей и данных банковских карт. Выяснилось, что крупные бренды сотрудничают с аналитическим агентством Glassbox, оказывающим услуги повторного воспроизведения сеансов (Session Replay).

Скрипт, встроенный в программу, записывает любую активность пользователя - что он вводил и куда нажимал. Зная, что делали клиенты, разработчики могут использовать эти данные для аналитики и улучшения сервиса. При этом ни одно приложение, в котором применялся инструмент Glassbox, не уведомляло о слежке пользователя.

Эти недобросовестные практики противоречит правилам App Store. "Мы уведомили разработчиков, которые нарушили строгие условия конфиденциальности и правила, и готовы принять безотлагательные меры в случае небходимости", - сказали в Apple.

Представители Glassbox назвали материал TechCrunch "вводящим в заблуждение", подчеркнув, что ни компания, ни её клиенты "не заинтересованы в том, чтобы 'шпионить' за потребителями". Вместе с этим в Glassbox согласились, что их клиентам следует предупреждать об использовании аналитических инструментов.

"Мы твердо верим, что у наших клиентов должны быть четкие правила, а потребители должны быть в курсе, что их данные записываются, - так же, как кол-центры информируют пользователей о том, что записываются их звонки", - сообщили в компании.