В автомобилях Tesla нашли критический дефект

Американские автомобильные эксперты выяснили, что батарея автомобилей Tesla "умирает" на морозе значительно быстрее, чем заявляет производитель, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Исследование пяти электромобилей, проведённое Американской автомобильной ассоциацией, подтвердило, что аккумуляторы автомобилей Tesla разряжаются на холоде значительно быстрее, чем указано в инструкции и на сайте компании. Как отмечает Daily Mail, приемлемый режим эксплуатации по циклам заряда/разряда обеспечивает только "плюсовая" температура.

Как отмечают американские эксперты, при температурах от минус 20 градусов включённый обогреватель "пожирал" батарею на 41 процент больше, чем при обычной эксплуатации в комфортных климатических условиях. При этом особенно сильно падение ощущалось во время коротких поездок - до 15-20 километров в одну сторону. Во время длительных путешествий - на 100 километров и более - аккумулятор разряжался на 10-15 процентов.