Xiaomi ответила на обвинения в высоком уровне излучения от смартфонов

В пресс-службе Xiaomi прокомментировали информацию о том, что одна из их флагманских моделей обладает самым высоким уровнем электромагнитного излучения по сравнению с конкурентами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Представители компании заявили, что Xiaomi заботится о безопасности пользователей и строго соблюдает законы о требованиях к телефонам.

"На рынках, которые следуют ограничениям Совета Европейского Союза в 2,0 Вт на килограмм, результат теста SAR (удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии - Прим. ред.) для Mi A1 составил 1,75 Вт на килограмм"- следует из сообщения.

Кроме того, в компании отметили, что на рынках, следующих нормативам Федеральной комиссии по связи США, максимальный результат теста для Mi A1 составил 1,26 Вт на килограмм.

Ранее эксперты компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения. Первое место рейтинга занял Xiaomi Mi A1 с излучением 1,75 ватта на килограмм.

Специалисты использовали данные немецкого ведомства радиационной защиты.