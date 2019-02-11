Опубликован список самых опасных смартфонов
11 февраля 2019 03:08 200
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные организация опубликовала в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Первую строчку антирейтинга заняла модель Xiaomi Mi A1, выпущенная в 2017 году. Уровень излучения этого гаджета, когда его держат около уха во время разговора, составил 1,75 ватта на килограмм. На втором месте оказался смартфон OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм), а на третьем - Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм). Первую пятерку замкнули OnePlus 6T и HTC U12 Life.
При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты. В Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм, так что практически все попавшие в список гаджеты превысили норму.
Statista также определила, какие смартфоны отличаются низким уровнем излучения. Этот рейтинг возглавил Samsung Galaxy Note8, у которого излучение не превышает 0,17 ватта на килограмм. На втором месте оказался ZTE Axon Elite (также 0,17 ватта на килограмм), а на третьем - LG G7 (0,24 ватта на килограмм). В первую пятерку вошли также еще два аппарата от Samsung - Galaxy A8 и Galaxy S8+.
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