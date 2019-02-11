Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Последние пару лет цены на смартфоны начали расти пропорционально их мощности. Причем рост вышел настолько стремительным, что в 2018 году пробил психологический барьер в 1000 долларов - это сделала Apple со своим iPhone XS. Естественно, "моду" на дорогие мобильные устройства поддержали конкуренты в лице Samsung, Huawei, Google (Pixel) и Asus (ROG), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Но давайте на мгновение остановимся и подумаем: а стоит ли вообще платить такие деньги? Что еще приобретает покупатель за 1000 долларов, кроме статуса обладания модным аксессуаром?

Давайте возьмем обычного человека со средним доходом, который не гонится за модой и не следит за последними тенденциями в области мобильных технологий - это портрет среднестатистического пользователя смартфона. Для чего такие люди покупают мобильники? Как правило, им нужен просто личный ежедневный помощник, фактически карманный компьютер для доступа в интернет, просмотра YouTube, проверки электронной почты, общения в мессенджерах и социальных сетях, несложных видеоигр, а также снять фото себе на память или разместить в Instagram.

Получается, что современный смартфон - это нафаршированное устройство "все в одном", без которого мы уже не можем себе представить современный мир. И даже не потому, что они вызывают зависимость, а потому, что наша жизнь изменилась - стала по-настоящему мобильной. Раньше, к примеру, без наручных часов люди из дома не выходили, а до их появления жили без проблем.

Мы не говорим о том, что надо отказаться от благ современного мобильного мира и перейти на классический кнопочный телефон с монохромным дисплеем. В этом материале мы поговорим исключительно об адекватных способах экономии или разумном выборе - зачем платить больше?

Процессор

Начнем с процессора. На сегодняшний день самым мощными процессорами являются две модели - Qualcomm Snapdragon 845 (в этом месяце его сменит Snapdragon 855) и Apple A12. Производительность их просто запредельная, но чтобы ее хоть как-то оценить, используют приложения-бенчмарки, вроде AnTuTu - ее разработчики ежемесячно выпускают итоги по самым мощным мобильным устройствам месяца, и все они являются флагманами с драконовским ценником.

Казалось бы, вот за что стоит платить - за скорость и мощность! Но погодите: а зачем нужна такая производительность, где ее применять? Любители мобильных игр скажут, мол, в видеоиграх наподобие PUBG Mobile или Fortnite раскрывается их полный потенциал.

У Qualcomm есть другие модели процессоров линейки Snapdragon 4хх и 6хх. Если 4хх - это действительно бюджетный уровень, то начиная с модели Snapdragon 636, играть в современные игры можно комфортно, просто снизив уровень качества графики.

Найдутся и те, кто скажут, мол, благодаря мощному процессору не ощущаешь "лагов", а интерфейс работает плавно. Но сейчас интерфейс Android работает шустро даже на бюджетном Snapdragon 435, а его мощности хватает, чтобы выводить картинку в разрешении 2880×1440 пикселей.

Обычный покупатель редко обращает внимание на этот показатель, и неспроста - мощности современного смартфона даже самого бюджетного класса хватит для повседневных задач. Неудивительно, что владельцы смартфонов 2-3 годичной давности не спешат расставаться с ними - их производительности вполне достаточно. Яркий пример: 3-летний Xiaomi Redmi Note 4 актуален даже сегодня, ведь прекрасно справляется с любой повседневной нагрузкой.

Если вы не гонитесь за мощностью, но хотите смартфон такой, "чтобы не тормозил", то обратите внимание на следующие процессоры: Snapdragon 636 (710), Exynos 7885, Kirin 710 или MediaTek P60 - за более крутые чипы переплачивать нет смысла.

Дисплей

Второй момент, за которым уже можно не гнаться, - экран.

На топовых устройствах популярны AMOLED-экраны, которые выдают более сочную картинку (порой даже слишком) и потребляют меньше заряда аккумулятора. Этим они компенсируют аппетит неизбежно прожорливых и избыточно мощных современных процессоров.

Но технология IPS тоже не стоит на месте и активно развивается - за последние пару лет такие панели стали более экономичными по энергопотреблению и не уступают "Амоледам" по яркости. В итоге получается, что смартфон среднеценового класса с IPS-экраном работает примерно столько же, сколько флагман с AMOLED.

Разрешение экрана уже стало больше маркетинговым ходом. Для 5,5 дюймового экрана разрешения Full HD (1920х1080) вполне достаточно, чтобы выдавать четкую картинку. Дальше, чем выше разрешение, тем больше нагрузка на процессор и, как следствие, выше энергопотребление. Получается, улучшая какую-то одну характеристику смартфона, мы получаем "пробоины" в других параметрах, улучшаем их до нормального уровня... и получаем неадекватно дорогой смартфон.

Камера

Технический прогресс уже достиг уровня, когда люди крайне редко пользуются фотоаппаратом, как отдельным устройством, а если пользуются - в основном, в профессиональной сфере. Обычному владельцу смартфона фотокамера нужна зачастую только для Instagram - навел, снял и тут же выложил в соцсеть.

В данном случае фотокамера, наверное, единственный параметр, где завышенная цена будет оправдана, если вы хотите получать очень качественные фотоснимки. Мобильные устройства среднего уровня значительно уступают флагманам, особенно когда речь касается съемок при недостаточном освещении или вообще ночью.

Если же хочется сэкономить, но все равно получить хорошую оптику, то на рынке существуют бренды, которые делают упор именно на камеру, оставляя прочие характеристики достаточными, но не избыточными - это устройства от брендов Asus и Motorola. Среди "китайцев", тоже встречаются вполне достойные варианты, которые могут соперничать с флагманами, но оставляя цену на уровне среднебюджетных моделей: Xiaomi, Vivo, OnePlus, Honor.

Итог

В 2019 году сохранится тенденция оправдания неадекватно дорогих смартфонов, называя их имиджевыми или игровыми. Более того, к гонке также подключаются гибкие смартфоны, ценник на которые превысит даже планку Apple с их 1500 долларами (iPhone XS Max с 512 ГБ). Из-за астрономического ценника современные флагманские смартфоны постепенно превращаются в "золотые унитазы" - красиво, дорого... и бессмысленно.

Смартфон уже давно перестал быть статусным аксессуаром - это случилось, когда китайские модели по качеству и оснащению перестали ощущаться, как "китайцы". По смартфону уже даже не встречают - Aliexpress заполонили тонны подделок современных флагманов, поэтому ваша машина, одежда, обувь и даже наручные часы по-прежнему имеют большее значение.

Не стоит тратить несколько зарплат на мобильник - он того не стоит. Определитесь, что от смартфона нужно лично вам, и перестаньте делить смартфоны на хорошие и плохие, ориентируясь лишь на их цену.